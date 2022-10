Russos mantêm ofensiva contra estruturas energéticas da Ucrânia

A Rússia voltou a atacar esta manhã as infraestruturas energéticas de mais cinco regiões da Ucrânia. Há várias cidades que estão parcialmente sem electricidade. Já terão sido destruídas entre 30 a 40% de todos as instalações de produção de energia no país.