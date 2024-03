"Sem oposição. Sem escolha". Charles Michel ironiza e congratula Putin pela vitória ainda antes das eleições

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.



No opposition.

No freedom.

No choice. — Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024

, escreveu o responsável europeu na rede social X., acrescentou.A Rússia iniciou esta sexta-feira o primeiro de três dias de deslocação às urnas para eleger o próximo presidente do país.O próprio Kremlin já declarou que o atual líder, que desde 1999 tem estado no poder como presidente ou como primeiro-ministro,

Ao final desta manhã, investigadores estatais em Moscovo anunciaram a abertura de um processo criminal contra uma mulher que terá despejado um líquido dentro de uma urna que já continha votos.





A eleitora foi detida e será interrogada, sendo acusada de "obstruir o exercício do direito eleitoral ou o trabalho dos comités eleitorais".





São mais de 114 milhões os eleitores convocados a irem às urnas, incluindo naqueles que a Rússia apelida de "novos territórios" - quatro regiões ucranianas controladas parcialmente pelas forças militares de Moscovo após o início da guerra, que dura há mais de dois anos.

A Ucrânia veio já frisar que a realização de eleições do país vizinho no seu território é ilegal.

"Meio-dia contra Putin"

Os únicos adversários de Vladimir Putin nestas presidenciais são o comunista Nikolai Kharitonov, o líder do Partido Liberal Democrático Leonid Slutsky e o do partido Novo Povo, Vladislav Davankov.De resto, os dois aspirantes a candidatos que se declararam como anti-guerra - Boris Nadezhdin e Yekaterina Duntsova - foram, que alegou irregularidades na sua documentação.

As mudanças constitucionais aprovadas em 2020 permitem que, após o fim do próximo mandato, Putin possa concorrer novamente, prolongando assim o seu papel enquanto presidente até 2036.

A oposição tem insistido que este ato eleitoral, à semelhança dos anteriores, é uma farsa. O mais firme opositor de Putin, Alexei Navalny, morreu subitamente no mês passado numa prisão russa no Ártico e muitos outros críticos do regime russo estão exilados ou detidos.Os apoiantes de Navalny, em cada um dos 11 fusos horários do país.A ação, apelidada de "Meio-dia contra Putin", foi descrita como uma forma de as pessoas expressarem a sua oposição ao regime, já que estarão tecnicamente apenas a formar fila para votarem de forma legal. O Kremlin já alertou contra "concentrações não autorizadas".Ao vencer estas eleições e completar o mandato de seis anos, Putin ultrapassará o líder soviético Josef Stalin e tornar-se-á o presidente mais antigo da Rússia desde a imperatriz Catarina, a Grande, no século XVIII.

c/ agências