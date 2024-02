Separatistas pró-russos na Moldova pedem "proteção" da Rússia

As autoridades da Transnístria, uma região separatista da Moldova, alegam que precisam de proteção por causa do "aumento da pressão" do governo moldavo. A Rússia diz que vai "examinar cuidadosamente" o pedido. Estas declarações fazem lembrar o que aconteceu em fevereiro de 2022, quando Putin justificou a invasão da Ucrânia com o apelo dos separatistas pró-russos no leste ucraniano.