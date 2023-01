Soledar. Ucrânia reitera que resiste e mercenários russos clamam vitória

A Ucrânia afirma que as suas tropas continuam a resistir, apesar dos intensos combates em Soledar, cidade conhecida pela exploração de minas de sal no leste do país, onde os mercenários do grupo Wagner reivindicaram a primeira vitória russa em meio ano. Até agora, o Kremlin nunca tinha cedido o monopólio militar de Estado a uma estrutura privada.