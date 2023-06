Três mortos e dez feridos em ataque aéreo em Kiev

Depois de 17 ataques com `drones` (veículos aéreos não tripulados) e mísseis à capital ucraniana em Maio, as forças russas atingiram a capital de manhã cedo com mísseis lançados a partir do solo.

"Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas no bairro de Desnyansky", escreveu a administração militar de Kiev, na plataforma Telegram.

A mesma fonte referiu que apenas uma criança morreu no ataque, depois de inicialmente ter indicado que duas crianças tinha sido mortas.

O número de vítimas foi o maior registado nos ataques contra Kiev no último mês.

O ataque também danificou edifícios de apartamentos, uma clínica médica, uma conduta de água e automóveis.

O Estado-Maior da Ucrânia informou que as Forças Aéreas intercetaram os dez mísseis, que identificou como mísseis balísticos de curto alcance Iskander.

A informação foi confirmada, na mesma plataforma, pelo presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Vários mísseis russos foram disparados esta semana em direção à capital ucraniana. Na segunda-feira, um ataque invulgar durante o dia a Kiev obrigou os residentes a procurarem abrigo.

Desde o início da invasão, em fevereiro do ano passado, a Rússia tem repetidamente atacado Kiev com `drones` e mísseis, mas os ataques contra a capital intensificaram-se significativamente no último mês, à medida que a Ucrânia se prepara para uma contraofensiva.

A defesa aérea ucraniana tem vindo a tornar-se cada vez mais eficaz na interceção de `drones` e mísseis russos, mas os destroços resultantes podem causar incêndios e ferir as pessoas que se encontram no solo.

No bairro de Desnianskyi, os destroços caíram sobre um hospital pediátrico e um edifício vizinho de vários andares. Duas escolas e uma esquadra ficaram danificados.

Noutro bairro, Dniprovskyi, um edifício residencial foi danificado por detritos em chamas. Várias janelas ficaram estilhaçadas e carros estacionados a incendiaram-se com detritos caídos na estrada e em pátios. No bairro de Darnytskyi, uma conduta de água e um edifício residencial foram afetados e janelas ficaram estilhaçadas.

No mês passado, a Ucrânia também afirmou ter abatido alguns dos mísseis hipersónicos russos Kinzhal, que o Presidente russo, Vladimir Putin, considera serem uma vantagem competitiva fundamental.

Na quarta-feira, as forças russas efetuaram três ataques aéreos no sul da região de Kherson, juntamente com ataques com mísseis e artilharia pesada noutras partes da região.