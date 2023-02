Tropas ucranianas descrevem situação "extremamente tensa" em Bakhmut

, disse Syrsky na plataforma de mensagens Telegram do Centro Militar de Media da Ucrânia.Segundo denunciou o coronel ucraniano, as forças russas estão a tentar cortar as linhas de abastecimento das defesas ucranianas perto de Bakhmut e a intensificar os ataques, com o objetivo de os forçar a render-se e a retirar-se. Já na semana passada, as autoridades ucranianas tinham denunciado que Moscovo teria aumentado o número de militares na região e que estava a bombardear povoações nas imediações da cidade., adiantou ainda Syrsky, referindo-se a Bakhmut e áreas próximas do leste do país, como as aldeias de Yadhidne e Berkhivka, nos acessos ao norte da cidade.Volodymyr Zelensky também manifestou preocupação com a situação “cada vez mais difícil” em Bakhmut, na região de Donetsk, praticamente controlada pelas forças russas.

“O inimigo está a destruir, constantemente, tudo o que pode ser usado para proteger as nossas posições”, declarou na segunda-feira o presidente ucraniano, durante o habitual discurso noturno.









Alguns dos combates mais violentos de que há registo, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, ocorreram em Bakhmut, na região ucraniana de Donetsk, parte da qual está sob o controlo da Rússia e dos aliados separatistas. Nos últimos tempos, os esforços das forças russas para tomar a cidade industrial têm intensificado.



Segundo o líder separatista da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, "praticamente todas as estradas" para a cidade estavam "sob controlo de fogo [russo]".





Na segunda-feira, Serhii Cherevatyi, porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia, afirmou à televisão ucraniana que "Bakhmut continua a ser o epicentro do ataque do inimigo".



As forças russas "estão a concentrar-se em abater a nossa defesa. Em particular, no área de povoações como Dubovo-Vasylivka, Yahidne, Ivankivske e Pivnichne", todas a oeste de Bakhmut.



"Houve 300 ataques de vários tipos de artilharia nesta zona da linha da frente. Houve 60 confrontos de combate, onde o inimigo perdeu 63 militares e ficou com 141 feridos de gravidade variável".





O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin reivindicou, no sábado, a captura pelos seus homens da aldeia de Iaguidne, localizada nos arredores a norte de Bakhmut.



Desde o verão, é de sublinhar, que as tropas russas tentam conquistar Bakhmut, devido à sua incontestada importância estratégica, com a cidade a tornar-se um símbolo da luta pelo controlo da região de Donbass, no leste da Ucrânia. As forças russas tentam, há várias semanas, cercar Bakhmut e conseguiram já cortar várias estradas importantes para o abastecimento das tropas ucranianas.