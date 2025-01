Trump a montar encontro com Putin para pôr fim à guerra na Ucrânia

“O presidente Putin quer que nos encontremos, até o disse publicamente, e precisamos de acabar com esta guerra, que é um verdadeiro desperdício”, afirmou Trump na quinta-feira, antes de uma reunião com governadores republicanos na sua residência em Mar-a-Lago, em Palm Beach, no estado da Florida.

, acrescentou.Também o porta-voz do Kremlin disse, horas antes, que Putin estava disponível para reunir com Trump, mas até agora não houve declarações oficiais.Declarações que surgem a pouco mais de uma semana da tomada de posse e após uma campanha de promessas de pôr termo ao conflito em 24 horas, embora nunca tenham sido apresentadas propostas concretas para um cessar-fogo ou acordo de paz.Trump nomeou Keith Kellogg, ex-conselheiro de Segurança Nacional e tenente-general aposentado do Exército dos EUA, como enviado especial à Ucrânia e à Rússia, que apresentou algumas ideias sobre como Washington podia pôr fim à guerra num artigo de investigação publicado pelo America First Policy Institute , em abril do ano passado.

Segundo o nomeado de Trump, a Ucrânia só receberia mais ajuda dos EUA se concordasse em participar nas negociações de paz com Moscovo. A proposta também incluía, no entanto, que se a Rússia se recusasse a participar, os EUA deveriam continuar a ajudar a Ucrânia.

O regresso do republicano à Casa Branca despertou a esperança de uma resolução diplomática para o fim da invasão da Rússia, mas também gerou receios em Kiev de que um acordo de paz rápido podia ter um alto preço para a Ucrânia.Durante uma sessão anual de perguntas e respostas transmitida pela televisão, a 19 de dezembro, Putin disse que estava pronto para se encontrar com Trump "a qualquer momento"., disse na altura.

Zelensky com discurso aberto

Também na quinta-feira,, referindo-se à tomada de posse de Trump, marcada para 20 de janeiro., salientou Volodymyr Zelensky.O chefe de Estado ucraniano considerou que "seria uma loucura" deixar cair as coligações estabelecidas desde o início do conflito com os países aliados e defendeu a presença de soldados ocidentais em território ucraniano para "forçar a Rússia à paz".

"Percorremos um caminho tão longo que, honestamente, seria uma loucura deixar 'cair a bola' agora e não continuar a construir as coligações de defesa que criámos, especialmente já que elas nos ajudam a crescer e a fortalecer o que é basicamente o nosso poder de defesa partilhado", defendeu Zelensky, na abertura da 25.ª reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, que decorreu na base aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha.