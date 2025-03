Trump ameaça decretar sanções "em grande escala" contra Rússia para forçar paz 

"À luz do facto de a Rússia estar absolutamente a martelar a Ucrânia no campo de batalha, estou a considerar sanções bancárias em grande escala, sanções e tarifas contra a Rússia até que sejam declarados um cessar-fogo e um acordo de paz final”, avisou Trump na rede social TruthSocial.



“À Rússia e à Ucrânia: venham já para a mesa das negociações, antes que seja demasiado tarde”, concluiu, denunciando os bombardeamentos russos em curso na Ucrânia.



A publicação foi feita no momento em que Trump enfrenta críticas por aumentar a pressão sobre a Ucrânia para chegar a um acordo, ao mesmo tempo em que minimiza ou até nega a responsabilidade da Rússia por iniciar a guerra com a invasão lançada há três anos.



Hoje, a Rússia lançou um forte ataque com ‘drones’ e mísseis contra infraestruturas energéticas da Ucrânia, cujo presidente, Volodymyr Zelensky, voltou a apelar a uma trégua no ar e no mar.



Durante este “ataque combinado”, a Ucrânia foi alvo de pelo menos 58 mísseis e 194 ‘drones’ russos, segundo o exército ucraniano.



Na segunda-feira, o Presidente dos Estados Unidos ordenou uma pausa na ajuda militar norte-americana à Ucrânia, após a altercação com Zelensky quatro dias antes.



Trump fez também uma aproximação sem precedentes à Rússia, ao mesmo tempo que afirmou querer manter a pressão sobre Moscovo.



As delegações norte-americana e ucraniana deverão reunir-se na próxima terça-feira na Arábia Saudita para discutir, segundo Washington, um quadro para um acordo de paz.



Os norte-americanos e os russos já se encontraram no reino saudita para iniciar as negociações.