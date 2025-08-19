Trump descarta envio de tropas dos EUA como garantia de paz

Numa entrevista à Fox News, citada pelas agências internacionais, Donald Trump concordou que as nações europeias assumam a liderança da iniciativa.exigidas pelo homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.Na entrevista, divulgada após contactos em Washington que envolveram, na segunda-feira, Trump, Zelensky, e uma delegação de vários líderes de países da União Europeia,mas acrescentou estar "pronto a ajudar", nomeadamente através do envio de apoio aéreo.Questionado pela Fox News sobre como podia garantir que não vão existir "tropas dos EUA no terreno" na Ucrânia, Trump respondeu: "Têm a minha garantia"."Só estou a tentar evitar que pessoas sejam mortas", insistiu o chefe de Estado norte-americano.Trump reiterou que "haverá algum tipo de segurança" para Kiev, "embora não no âmbito da NATO" e afirmou concordar com a presença de forças militares europeias no território ucraniano.Creio que [Presidente russo, Vladimir] Putin está cansado desta situação. Creio que todos estão cansados", prosseguiu.Na segunda-feira, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que também participou nas conversações em Washington, disse que os EUA iam estar envolvidos num esforço de cerca de 30 países para garantir a segurança da Ucrânia no quadro de um acordo de paz com a Rússia.O responsável indicou, porém, que na reunião na Casa Branca não foi acordado o envio de tropas para o terreno, nem concretizado o papel dos Estados Unidos.Quanto a uma potencial troca de territórios, Trump afirmou ainda à Fox News que "a Ucrânia vai recuperar a sua vida" assim que o conflito terminar e também "muito terreno", mas sem dar mais pormenores.O chefe de Estado norte-americano chegou a admitir há poucos dias que Kiev teria de renunciar definitivamente à península da Crimeia, que foi anexada em 2014.Um dos grandes objetivos estabelecidos por Trump é organizar uma nova cimeira com a presença de Zelensky e de Putin.Os dois não precisam se tornar "nos melhores amigos", mas vão ter de ceder em algumas das respetivas reivindicações, avisou.O Presidente norte-americano defendeu a organização da reunião "o mais rápido possível" e garantiu ainda que um dos líderes europeus que esteve na Casa Branca na segunda-feira propôs dar "mais um ou dois meses" de prazo antes do encontro Zelensky-Putin, algo que classificou como contraproducente.A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).