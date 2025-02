Trump quer Kiev a pagar em minerais raros a ajuda militar dos EUA

"Estamos a dizer aos ucranianos que têm minerais raros muito valiosos. Queremos que o que estamos a oferecer seja retribuído de alguma forma. Queremos uma garantia", explicou Trump aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca.

Para o Presidente norte-americano, a Ucrânia deve dar alguma coisa a Washington em troca da ajuda financeira e militar que está a receber, referindo-se a minerais raros que podem vir a ser usado em inovações tecnológicas, como veículos elétricos ou turbinas eólicas.

De acordo com as contas do Comité de Orçamento Federal, no final do ano passado, o Congresso dos Estados Unidos já aprovou cerca de 175 mil milhões de dólares (cerca de 170 mil milhões de euros) em ajuda financeira e militar à Ucrânia, desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Em dezembro de 2024, já depois da vitória presidencial de Trump, os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de ajuda militar e financeira no valor de quase seis mil milhões de dólares (cerca de 5,8 mil milhões de euros).

Durante a recente campanha presidencial, Trump criticou a forma como o Governo do Presidente democrata Joe Biden estava a ajudar Kiev, ameaçando reverter as políticas de Washington para a Ucrânia logo que tomasse o poder, em janeiro.