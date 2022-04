Ucrânia anuncia abertura de dez corredores humanitários

Na região ocidental de Donetsk está prevista a abertura de um corredor para retirar os civis, que possam usar transporte pessoal, de Mariupol para Zaporizhzhia.Na região sudeste de Zaporizhzhia, estão previstos corredores em Berdiansk, Tokmak, Melitopol e Enerhodar.

E, em Lugansk, estão previstos corredores humanitários em Severodonetsk, Lysychansk, Popasna, Hirske e Rubizhne até Bakhmut.

As of today, 10 humanitarian corridors are planned, according to Deputy Prime Minister of #Ukraine Iryna #Vereshchuk. pic.twitter.com/4b5Xfa5run — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro, que em Mariupol têm falhado múltiplas tentativas para a passagem de autocarros que levam mantimentos e que regressam com civis.Há mais de uma semana que dezenas de milhares de habitantes da cidade portuária no Mar de Azov estão sem energia e com escassez de alimentos.

Tropas russas retiraram-se “totalmente” do norte da Ucrânia

Alguns militares terão sido transferidos para a Ucrânia oriental para combater na região de Donbass, revelou o Ministério britânico da Defesa no Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 April 2022



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WPHtWTQEnp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 8, 2022

O Ministério da Defesa do Reino Unido revelou que as tropas russas “retiraram-se totalmente” do norte da Ucrânia e estão a caminhos da Rússia e da Bielorrússia.

“Muitas dessas forças vão necessitar de um reabastecimento significativo antes de estarem prontas para serem destacadas para leste, sendo provável que qualquer redistribuição em massa a partir do norte demore pelo menos uma semana”.



e as forças russas deslocam-se para a cidade de Izium, que permanece sob controlo de Moscovo.

Ataques russos na região de Donbass

Nas últimas 24 horas, a Rússia lançou sete ataques nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, que foram repelidos, revelou o Estado-maior do exército ucraniano.O Estado-maior disse que os esforços da Rússia estão concentrados no leste da Ucrânia, nomeadamente no cerco do porto estratégico de Mariupol, no Mar de Azov, e numa ofensiva na cidade de Izyum, junto ao rio Donetsk, na região de Kharkiv.O governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, anunciou a morte de pelo menos 14 pessoas nas áreas residenciais de Saltivka e Oleksiivka, bem como num edifício da empresa Tractor Plant, que fabrica máquinas agrícolas.

Segundo o Estado-maior do exército ucraniano, em Izyum, representantes da autoproclamada "República Popular de Donetsk estão a desempenhar as funções de "polícia" local e a realizar "verificações ilegais de documentos e registos de pessoas”.







c/ Agências