Ucrânia anunciou que controla totalmente a região de Kiev

Foram encontrados dezenas de cadáveres espalhados nas ruas das zonas que estiveram sob ocupação russa e também armadilhas com minas. A Ucrânia avisou no entanto que as tropas russas não estão a retirar-se como anunciaram, mas sim a reposicionar-se para uma nova ofensiva.