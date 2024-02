Ucrânia. Cerca de 630.000 crianças enfrentam necessidades extremas

A Save the Children recordou que 15 milhões de pessoas fugiram das suas casas desde o início da invasão russa -- que este sábado cumpre dois anos - e afirmou que esta foi a crise de deslocamento "mais rápida" na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Neste momento, 6,3 milhões de ucranianos são refugiados no estrangeiro e 3,7 milhões estão deslocados dentro do país.

Mais de 4,5 milhões de pessoas deslocadas regressaram às suas casas, incluindo 1,1 milhões de crianças e, deste número, mais de 600 mil regressaram a situações de pobreza e perigo, enquanto 360 mil regressaram às províncias afetadas pela guerra ou localizadas na linha da frente dos combates, incluindo Dnipro, Kharkiv, Mykolaiv, Odessa e Sumi.

A organização não-governamental (ONG) explicou que a condição de "necessidade extrema" é a segunda categoria de necessidade mais elevada, realizada com base em dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"As crianças da Ucrânia suportaram dois longos anos de violência e destruição", disse a diretora da ONG na Ucrânia, Sonia Kush, que acrescentou que "muitas famílias foram forçadas a abandonar as suas casas em busca de segurança".

"Para elas, nenhum lugar é como a casa. Devemos respeitar o seu desejo de estar onde pertencem", argumentou Kush, descrevendo como essencial ajudar as comunidades afetadas pela guerra a reconstruírem-se e a recuperarem para que "as famílias tenham ferramentas para retomarem as suas vidas".

A ONG apelou às partes em conflito para que cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito internacional e protejam os civis, parem de usar armas em áreas povoadas e concedam acesso humanitário claro e sem entraves às famílias encurraladas pela guerra.