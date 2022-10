Ucrânia. China diz-se "preocupada" e volta a apelar ao diálogo

"A China pede às partes envolvidas que resolvam as suas diferenças por meio do diálogo e da consulta", disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Mao Ning, em conferência de imprensa.

A porta-voz também expressou a "vontade" da China de "trabalhar com a comunidade internacional" e desempenhar um "papel construtivo na redução das tensões".

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos confirmou que pelo menos 12 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas, apontando que muitos dos bombardeamentos russos atingiram alvos civis, numa violação do direito internacional.

Dados atualizados regularmente pela ONU indicam que a invasão russa da Ucrânia causou já causou a morte de pelo menos 6.221 civis e feriu outros 9.371.

Desde o início do conflito, a China manteve uma posição ambígua, pedindo respeito pela "integridade territorial de todos os países", incluindo a Ucrânia, e atenção às "preocupações legítimas de segurança de todos os países", referindo-se à Rússia.

Durante uma reunião realizada no Uzbequistão, no mês passado, o Presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o homólogo chinês, Xi Jinping, pelo fato de Pequim sempre ter mantido uma "posição equilibrada" sobre o conflito, embora admitindo que a China tem "questões e preocupações".