Ucrânia. Denúncias da Rússia sobre armas biológicas devem ser investigadas, defende Brasil

"Eu não tenho conhecimento e informação de antemão para atestar ou negar a veracidade da informação. O que nós entendemos é que há uma convenção de armas biológicas em vigor, que contém procedimentos de verificação de denúncias para investigação e qualquer denúncia deve ser investigada de forma séria, transparente e imparcial, para assegurar que os compromissos de todas as partes da convenção estão a ser respeitados", avaliou Ronaldo Costa Filho, chefe da missão diplomática brasileira, que integra o Conselho de Segurança da ONU como membro não-permanente (2022-2023).

Desde a semana passada que o embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, tem convocado o Conselho de Segurança da ONU sob o pretexto de que a Ucrânia possui dezenas de laboratórios biológicos experimentais perigosos para criar agentes patogénicos, como a cólera, financiados pelo Governo norte-americano.

Contudo, essas alegações têm sido amplamente condenadas pela maioria dos diplomatas, que acusam Nebenzya de mentir, de usar o seu assento permanente no Conselho de Segurança para espalhar desinformação e para fazer propaganda favorável ao Kremlin.

Mas países como o Brasil e China defendem que qualquer informação sobre armas biológicas deve ser levada a sério e investigada por órgãos independentes e isentos.

"A ONU diz que não tem conhecimento (de armas biológicas na Ucrânia), o que é diferente de dizer que não existem. Por isso o Brasil reitera a sua posição: se há uma denúncia, deve ser investigada imparcialmente", reforçou o diplomata.

Em entrevista à Lusa em Nova Iorque, Ronaldo Costa Filho negou ainda que o Brasil tenha sofrido "pressões" de qualquer um dos lados do conflito, dois dias após Vasily Nebenzya afirmar que tem recebido denúncias de aliados de que estariam a ser pressionados para não apoiar a Rússia na ONU.

"Para quem vê de fora, a palavra pressão soa um pouco incisiva, de imposição, mas não há pressão. Pelo menos o Brasil não sente qualquer pressão. Agora, é inteiramente legítimo que qualquer país, seja de dentro ou fora do Conselho, busque o Governo brasileiro, seja aqui em Nova Iorque ou em Brasília, para trocar ideias e externar o seu ponto de vista e dialogar. Isso faz parte do nosso trabalho. É pelo diálogo que chegamos a posições comuns. Então, não entendemos isso como pressão", disse.

Ainda sobre a Rússia estar aparentemente isolada no Conselho de Segurança da ONU, conforme defendem alguns diplomatas, o embaixador brasileiro é firme ao declarar que o objetivo das Nações Unidas não deve isolar uma parte ou outra.

Apesar de admitir que o ambiente no Conselho de Segurança tem sido de "tensão", Ronaldo Costa Filho sublinha que, ao mesmo tempo, é "gratificante ver que os diplomatas têm mantido um nível de profissionalismo extraordinário na busca de soluções negociadas para o caso" da guerra na Ucrânia.

Tendo entrado no seu 11.º mandato no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil reconheceu que a situação na Ucrânia "mudou um pouco" as suas expectativas em relação ao que tinha planeado. Contudo, há outros temas que pretende continuar a evidenciar.

"Um deles é a promoção da agenda `Mulheres, Paz e Segurança", a que o Brasil atribui enorme importância. Sabemos do benefício que as mulheres podem aportar não só ao processo de paz como `peacekeepers` (agentes de manutenção da paz) propriamente dito, mas pelo papel que as mulheres podem ter, muito positivo, na etapa de mediação e negociação de conflitos", afirmou o brasileiro.

Outro tema que o Brasil dá muita importância "é um aprofundamento da relação do Conselho de Segurança com a Comissão de Consolidação da Paz, que pode aportar soluções e apoio ao trabalho do Conselho naqueles países que estão a sair da etapa de conflito para a etapa de reconstrução e consolidação da paz", concluiu.