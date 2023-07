Ucrânia. Formação de pilotos de combate atrasada mas começará em breve

Em entrevista à Lusa, a primeira desde que foi colocada em Lisboa pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em fevereiro passado, Maryna Mykhailenko reiterou o pedido de Kiev que os aliados cheguem a um entendimento para o fornecimento de caças modernos como os norte-americanos F-16, que Portugal também possui, à semelhança do que aconteceu no passado recente com o envio de tanques pesados como os Leopard, de fabrico alemão.

"Pensávamos que os treinos começariam em junho, mas infelizmente não aconteceu por uma questão técnica, porque precisámos de mais tempo para a preparação [da formação], mas tenho certeza de que esse treino vai começar em breve", afirmou a diplomata, num momento em que a Ucrânia tem em curso uma contrafensiva para recuperar território ocupado pelas forças russas que invadiram o país em 24 de fevereiro de 2022.

Os parceiros de Kiev estão a coordenar os seus esforços para preparar o processo dos pilotos de combate e para que "nos próximos dias os treinos possam começar", adiantou.

Todos os pormenores, incluindo os números de pilotos, estão a ser acordados e coordenados entre os países no âmbito da coligação de caças, liderada pelos Países Baixos e pela Dinamarca, esclareceu a embaixadora, 49 anos, e que anteriormente ocupou vários postos na embaixada da Ucrânia em Roma e diversos cargos relacionados com política europeia no Ministério dos Negócios estrangeiros de Kiev.

A embaixadora disse que o apoio militar de Portugal tem sido "muito importante para a Ucrânia", citando em concreto a participação de Lisboa na coligação internacional de envio de tanques, ao ceder três Leopard 2, e também no programa de formação de pilotos.

No entanto, Kiev pretende mais e considera essencial para o sucesso da sua contraofensiva o controlo do seu espaço aéreo, pedido repetidamente a cedência de caças modernos.

Países como a Polónia ou a Eslováquia enviaram caças Mig-29, de fabrico russo, mas a transferência de F-16 para a Ucrânia não é consensual entre os países aliados, a começar pelos Estados Unidos, em vésperas da cimeira da NATO, a decorrer em Vílnius, Lituânia, em 11 e 12 de julho.

"Claro que precisamos de mais aviões de combate. Precisamos de nos concentrar na operação ofensiva, e precisamos de mais componentes para o sistema de defesa aérea", insistiu a embaixadora em Lisboa, recordando os bombardeamentos intensivos das forças russas contra o seu país atingindo alvos civis, como sucedeu na semana passada em Lviv, no oeste, perto da fronteira com a Polónia, e a centenas de quilómetros das linhas de combate, onde um ataque aéreo contra uma zona residencial deixou pelo menos sete mortos, segundo as autoridades locais, e dezenas de feridos.

Em relação à relutância de um acordo dos parceiros de Kiev sobre envio de caças e armamento aéreo, Maryna Mykhailenko lembrou que este foi um tema central na última reunião do grupo de contacto para a Ucrânia em Ramstein, na Alemanha, e manifestou a sua confiança: "Vai acontecer, veremos".

A diplomata agradeceu o "apoio incondicional demonstrado por Portugal desde o início da agressão russa", e confirmou que o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, é esperado em Kiev ainda este ano, embora sem fornecer datas indicativas por razões de segurança.

"Esperamos ansiosamente pela visita do Presidente [Marcelo Rebelo de Sousa] à Ucrânia porque, se não me engano, a última visita [de um chefe de Estado português] foi há cerca de duas décadas e é tempo de organizá-la", declarou, referindo-se à deslocação de Jorge Sampaio a Kiev em 1998.

Esta visita segue-se a outras, de altos representantes do Governo português, como o primeiro-ministro, António Costa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, e também o presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, a que se somou a deslocação do chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, em maio a Lisboa, cerca de um ano depois de Zelensky ter feito um discurso por videoconferência na Assembleia da República.

Além de equipamento militar, o que inclui os Leopard 2, viaturas blindadas de transporte de pessoal M113, geradores de grande capacidade para produção de energia elétrica, munições de 120mm, equipamento médico e sanitário, e possibilidade de utilização da indústria têxtil portuguesa para a produção de fardas, e ainda do acolhimento de refugiados, Portugal apoia a criação de um tribunal especial para o crime de agressão na Ucrânia e comprometeu-se a reconstruir escolas na província de Jitomir, 150 quilómetros a oeste de Kiev, em concreto o Liceu 25, destruído por um ataque aéreo logo no início da invasão russa e que foi visitado por Cravinho em agosto do ano passado.

Em breve, deverá ocorrer uma reunião com os parceiros estónios, também envolvidos neste assunto, num processo ainda em curso, implicando "contactos próximo com as autoridades e elas estão empenhadas em implementar esse projeto e começar a reconstrução muito em breve", o que exige, de acordo com a diplomata, detalhes técnicos por se tratar de um instalação destinada a crianças e que não se limitará a uma mera obra mas também à resposta em termos de elevados padrões educativos.

A propósito, Maryna Mykhailenko, também destacou um projeto assumido pela Câmara Municipal de Cascais - a reconstrução de um jardim de infância em Busha, localidade satélite de Kiev, temporariamente ocupada no início da guerra, pelas forças russas, que entretanto abandonaram a região deixando um rasto de destruição e o massacre de dezenas de civis.

"Estamos muito gratos ao presidente de Cascais e á sua autarquia pelo apoio financeiro prestado em Busha e Irpin [na mesma zona e igualmente destruída pelas forças russas], comentou também numa alusão ao segundo município português que recebeu mais refugiados ucranianos (3798, apenas atrás de Lisboa, segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de abril].

De acordo com a embaixadora, "apesar da guerra total" em curso, as necessidades imediatas para a reconstrução na Ucrânia estão estimadas em 14 mil milhões de dólares [12,7 mil milhões de euros] e o processo "já está em andamento" com fundos provenientes de valores confiscados aos russos, orçamento ucraniano e doadores.