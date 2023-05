Ucrânia. Grupo Wagner pede a Moscovo que entregue as suas posições em Bakhmut às tropas chechenas

, disse Yevgeny Prigozhin numa carta dirigida ao ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, citada pela AFP.O pedido é feito um dia depois de Prigozhin ter ameaçado retirar as forças paramilitares russas de Bakhmut no próximo dia 10 de maio. O líder do grupo de mercenários publicou vários vídeos em que insulta diretamente o ministro da Defesa russo e o chefe do Estado-Maior-General das forças armadas por não terem enviado munições para a conquista de Bakhmut, o epicentro dos combates no leste da Ucrânia."Os nossos combatentes estão prontos para avançar e ocupar a cidade. Levaria algumas horas", disse Ramzan Kadyrov, realçando que as suas tropas já haviam lutado ao lado de Wagner nas cidades ucranianas de Popasna, Severodonetsk e Lissychansk, conquistadas pela Rússia.

Palavras duras contra o Kremlin

O ultimato feito pelo líder do grupo Wangner na sexta-feira surge após meses de tensão entre o grupo paramilitar e o Exército russo.“Íamos tomar a cidade de Bakhmut antes de 9 de maio. Quando perceberam isso, os burocratas militares pararam as entregas”, acusou Prigozhin num vídeo divulgado na sexta-feira."Vocês, sua escória, frequentam clubes caros e os vossos filhos estão a aproveitar a vida, a gravar os seus pequenos vídeos no YouTube", insultou ainda, dirigindo-se aos altos dirigentes de Moscovo. "Estes são os pais de alguém, são os filhos de alguém. (...) E esta escória que não nos está a fornecer munições, vai comer a as próprias entranhas no inferno", acrescentou, afirmando que se lhes fosse dada a quantidade de munições normal, “haveria cinco vezes menos soldados mortos”.Bakhmut, palco desde agosto de 2022 da mais longa e sangrenta batalha da guerra na Ucrânia, é atualmente o principal objetivo da campanha militar russa.Até agora, os mercenários e ex-presidiários recrutados por Prigozhin tomaram praticamente toda a cidade, onde os defensores ucranianos controlarão apenas 2,5 quilómetros quadrados.

c/agências