Ucrânia impõe cortes de eletricidade após ataques russos

Na quinta-feira, cerca de 84 mil residentes da parte da região ucraniana de Kherson (leste), ocupada pelas forças russas, continuavam sem energia eléctrica devido aos recentes bombardeamentos, informaram as autoridades russas.





"Devido à difícil situação no sistema energético,no Telegram.As medidas para limitar o consumo de eletricidade para os clientes industriais já estavam em vigor ao longo do dia em todo o país, informou o operador, acrescentando que estas medidas entrariam novamente em vigor na sexta-feira.Os ataques russos intensificaram-se nas últimas semanas, visando especialmente a rede de distribuição de energia da Ucrânia.Quinta-feira, o Ministério da Defesa russo confirmou o lançamento de "um ataque maciço utilizando armas de precisão de longo alcance lançadas por terra, ar e mar, incluindo mísseis balísticos hipersónicos Kinzhal e drones".Os ataques tiveram como alvo a infraestrutura de gás "que suporta as operações do complexo militar-industrial ucraniano", referiu.A empresa de gás ucraniana, sendo que os ataques russos de 3 de Outubro constituíram provavelmente "o ataque mais massivo à infra-estrutura de gás da história".Esta infra-estrutura está a ser atacada numa altura em que se prevê que o consumo de gás aumente com a aproximação do Inverno.O ataque teve como alvo específico as regiões de Kharkiv (nordeste) e Poltava (centro-leste), onde a operadora privada DTEK informou que uma unidade de produção de gás tinha sido encerrada.Na noite de quarta-feira, a Ukrenergo anunciou que teve de implementar cortes de energia em toda a Ucrânia, com excepção da região de Donetsk (leste), onde se concentram os combates.Apagões semelhantes já tinham ocorrido na semana passada, afetando notavelmente parte da capital, Kiev, durante várias horas., uma estratégia que tem provocado o aumento dos preços dos combustíveis no país desde o verão.