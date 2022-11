Ucrânia já recebeu mais de 22 mil milhões de euros em ajuda internacional

"A Ucrânia sente o apoio do mundo na nossa luta pela liberdade e independência", disse o governante, que recebeu hoje, em Kiev, o vice-presidente da Comissão Europeia (CE), Valdis Dombrovskis, em declarações citadas pela agência Interfax.

Dos 23 mil milhões, 4.800 milhões de dólares (4.600 milhões de euros) são procedentes da União Europeia, enquanto 8.500 milhões de dólares (8.200 milhões de euros) foram disponibilizados pelos EUA.

Segundo Shmyal, estes fundos têm sido utilizados para financiar, entre outras despesas públicas, o pagamento dos salários dos funcionários públicos, pensões, bolsas de estudo e apoios sociais.

"No próximo ano, o apoio dos países aliados e das instituições financeiras internacionais será de grande importância para nós", frisou o primeiro-ministro.

Em 2023, Kiev espera receber ajudas da União Europeia no valor de 18.000 milhões de euros, o suficiente para cobrir o défice orçamental em termos de despesas não relacionadas com a defesa do país.

Na capital ucraniana, Dombrovskis apontou que uma primeira parcela poderá ser libertada já em janeiro de 2023 e recordou que o programa de assistência macrofinanceira está vinculado a uma série de condições de boa governança e de luta contra a corrupção.

"Teremos de assinar um memorando de entendimento para o qual aguardamos a aprovação final do programa por parte dos legisladores", sublinhou o vice-presidente da Comissão Europeia.

No próximo ano, o Governo ucraniano espera receber ainda 37,7 milhões de dólares (36,4 milhões de euros) dos EUA, que estão pendentes de aprovação por parte do Congresso, revelou Shmyal.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que a terceira componente de ajuda financeira internacional será um novo programa de cooperação com o Fundo Monetário Internacional (FMI).