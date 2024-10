Ucrânia. MNE lituano defende envio de militares da NATO em resposta a presença norte-coreana

"Se for confirmada a informação de que os esquadrões da morte da Rússia estão equipados com munições e pessoal norte-coreano, teremos de pensar em enviar tropas e outras ideias de Macron", disse o chefe da diplomacia lituana em declarações ao Politico.

Landsbergis lamentou que mais uma vez os parceiros da Ucrânia estejam atrasados ??na resposta de apoio a Kiev, mas confia que juntos poderão "tomar todas as medidas necessárias para transformar as ideias do Presidente Macron em ações".

Em fevereiro, após uma reunião sobre a Ucrânia, o Presidente francês lançou aos meios de comunicação social a ideia de se se enviar tropas para o conflito, uma proposta que foi rapidamente descartada pelos restantes parceiros da NATO.

A mesma cautela tem sido demonstrada por uma grande parte dos membros da Aliança Atlântica em relação à alegada presença de até 1.200 soldados norte-coreanos na Ucrânia, apesar das queixas de Seul, que avisou hoje que não descarta a possibilidade de enviar os seus próprios soldados para o conflito.

Por seu lado, Moscovo e Pyongyang negaram as acusações e reforçaram ainda mais a sua cooperação em matéria de defesa, na sequência das sanções que têm recaído constantemente sobre a economia russa em retaliação pela invasão da Ucrânia há mais de dois anos e meio.