Ucrânia. NATO não deverá oferecer em julho data de adesão

Espera-se também que os membros da NATO ofereçam à Ucrânia garantias de segurança no pós-guerra, no sentido de proteger o país de novos ataques russos.Prevê-se ainda que sejam, segundo apurou o jornal britânicoPara a cimeira de julho está também prevista uma mudança na relação política da Ucrânia com a Aliança Atlântica, passando a existir um Conselho NATO-Ucrânia em vez da atual Comissão NATO-Ucrânia. Esta alteração trará ao país um estatuto mais elevado nas reuniões conjuntas.Quando à possível via rápida para a adesão da Ucrânia, os países no centro das negociações estarão a planear, tal como aconteceu com a Finlândia e a Suécia.Os atuais membros da NATO concordam que a Ucrânia não pode tornar-se membro durante o decorrer de uma guerra, mas Kiev tem insistido na oferta de, pelo menos, uma data estimada para a adesão ou um plano de adesão para quando o conflito terminar.No início deste mês, durante uma cimeira de líderes em Chisinau, capital da Moldova,“Este ano é para tomar decisões”, vincou Zelensky, que participou presencialmente na cimeira. “No verão, na cimeira da NATO em Vílnius, é preciso que os membros lancem um convite claro à Ucrânia e são necessárias garantias de segurança no caminho para a adesão”.Agora, analistas políticos acreditam que a ausência de uma oferta em julho vai motivar queixas de Kiev, para quem uma simples promessa de adesão sem data concreta não trará nada de novo.

Secretário da Defesa dos EUA na Europa para discutir Ucrânia

Na terça-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos avançou que a visita do secretário Lloyd Austin à Europa esta semana servirá para discutir as maneiras mais eficazes de apoiar a Ucrânia agora e no futuro.

“Parte da discussão será sobre interoperabilidade e sobre a modernização e capacidade dos complexos militares industriais dos países aliados e parceiros”, lê-se numa nota do Pentágono.





“O atual foco para a Ucrânia é a defesa aérea, sistemas antiblindados e munições, assim como artilharia de curto e longo alcance”, acrescenta.

No terreno, a situação continua a agravar-se. Na madrugada desta quarta-feira,. Morreram pelo menos seis pessoas, três em cada região, e as autoridades confirmaram mais de uma dezena de feridos.