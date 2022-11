Ucrânia. Pró-russos anunciam fim da operação para retirar civis de Kherson

"Hoje, é o último dia da evacuação organizada da margem oriental da região de Kherson", disse o vice-governador regional Kirill Stremousov numa mensagem na rede social Telegram, citado pela agência espanhola Europa Press.

Kherson é uma das quatro regiões ucranianas anexadas pela Rússia em 30 de setembro, juntamente com Donetsk, Lugansk e Zaporijia, que correspondem a 18 por cento do território da Ucrânia.

As forças armadas ucranianas têm em curso uma contraofensiva que lhes permitiu reconquistar algumas das zonas que tinham perdido depois da invasão do país lançada pela Rússia em 24 de fevereiro deste ano.

As autoridades de Kherson nomeadas por Moscovo tinham pedido a evacuação da região em 13 de outubro, face ao avanço das tropas ucranianas.

"Muitos dos que não saíram de Kherson começaram agora a aperceber-se da gravidade da situação e dos meus avisos", disse Stremousov.

O dirigente pró-russo disse também que os residentes estavam a ser transportados em autocarros para a península ucraniana da Crimeia, que Moscovo anexou em 2014.

Segundo Stremousov, "serão recebidos por voluntários" na Crimeia e depois transferidos para outras regiões da Rússia, onde ficarão em alojamentos temporários.

"Além disso, cada residente retirado da região de Kherson receberá um pagamento único de 100.000 rublos [cerca de 1.635 euros, ao câmbio atual] e um certificado de alojamento", acrescentou.

A Rússia concluiu uma primeira fase da evacuação de Kherson no final de outubro, mas alguns dias mais tarde as autoridades pró-russas decidiram alargar o perímetro da zona abrangida.

O exército ucraniano tem continuado a avançar na região, embora tenha alertado para possíveis truques de Moscovo durante a retirada.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, admitiu, na sexta-feira passada, a possibilidade de se tratar de uma operação "informativa e psicológica especial" para que Kiev acredite numa falsa retirada e caia numa armadilha.

As autoridades de ocupação acusaram as forças ucranianas de terem atacado uma infraestrutura de energia na região no domingo, causando um corte de eletricidade e água na cidade de Kherson.

Nas últimas semanas, a Rússia destruiu cerca de 40% das infraestruturas de energia da Ucrânia, o que provocou cortes generalizados de energia e de água em muitas áreas, incluindo a capital, Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, pediu, na sexta-feira, que os residentes de Kherson fossem retirados, alegando que a "população civil não deve sofrer bombardeios, ofensivas, contraofensivas e outras medidas relacionadas com operações militares".

Kiev acusou as forças russas em Kherson de saquear "estabelecimentos industriais, culturais, educativos e médicos, bem como de casas e apartamentos particulares".

As informações sobre a guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

A invasão russa da Ucrânia mergulhou a Europa naquela que é considerada a pior crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).