Ucrânia. Putin diz que sanções ocidentais são uma "ameaça para o mundo inteiro"

A pandemia da covid-19 "foi substituída por novos desafios globais, que ameaçam o mundo inteiro. Refiro-me à febre das sanções do ocidente", disse Putin, denunciando "a teimosa recusa das elites ocidentais em ver os factos" e "a dominação ardilosa dos Estados Unidos" na implementação de pesadas sanções contra a Rússia, após a invasão russa na Ucrânia em 24 de fevereiro."Mudanças irreversíveis ocorreram em todo o sistema de relações internacionais", afirmou.Durante o seu discurso, Putin acusou o Ocidente de estar a tentar impor o seu comportamento a outros países. Muitas empresas afastaram-se da Rússia, disse Putin, mas "agora estamos a ver como a produção e os empregos na Europa estão cair".“Há alguma polarização a acontecer, mas penso que só será benéfico”, acrescentou.Li Zhanshu, presidente do principal órgão legislativo da República Popular da China, que participava no fórum, afirmou que "não importa o quanto alguém queira isolar a Rússia, é impossível fazer isso".Putin e o Presidente chinês, de Xi Jinping, vão reunir-se nos dias 15 e 16 de setembro em Samarcanda, no Uzbequistão, por ocasião de uma cimeira regional, anunciou esta quarta-feira a diplomacia russa.

Putin defende limitação às exportações de cereais

Durante o seu discurso desta quarta-feira, Putin denunciou ainda que os cereais ucranianos – cuja exportação foi retomada em agosto após meses de bloqueio pelas forças russas – estão a seguir apenas para os países da União Europeia e não para os países pobres.“Fizemos tudo para garantir que os cereais ucranianos pudessem ser exportados. Encontrei-me com os líderes da União Africana e prometi que tudo vai ser feito para garantir os interesses deles e que iríamos facilitar a exportação”, disse Putin."[Os ocidentais] dizem que a Rússia usa a energia como arma. Outra tolice! Que arma utilizamos nós? Nós fornecemos o quanto for necessário, de acordo com os pedidos feitos" pelos países importadores, disse Putin."Deem-nos uma turbina e amanhã relançaremos o Nord Stream", referiu o Presidente russo., sem especificar uma data para voltar ao seu funcionamento.Este anúncio reforçou os temores dos países europeus de um corte total do gás russo para o continente, com a aproximação do inverno e num contexto de inflação galopante dos preços da energia.A União Europeia acusou, assim, Moscovo de utilizar o abastecimento de gás como meio de pressão no contexto do conflito na Ucrânia.