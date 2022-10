Ucrânia. Rússia mantém esperança de vitória com batalha incessante por Bakhmut

A ofensiva russa por esta cidade está, alegadamente, a ser liderada pelo Grupo Wagner, composto por mercenários. Há oito meses nas mãos da Ucrânia, Bakhmut é um objetivo cada vez mais tangível para a Rússia que procura vitórias significativas para calar as críticas vindas de dentro do país, de que a “operação especial” não está a correr como planeada.Há mais de cinco meses que esta cidade é bombardeada pelos russos, que agora se encontram nos arredores. Zelensky já se pronunciou sobre a estratégia russa dizendo que a luta por Bakhmut mostra a “loucura” de Moscovo.“Dia após dia, durante meses, eles [Rússia] têm levado as pessoas que lá vivem para a morte, concentrando a maior parte do seu poder de artilharia por lá [em Bakhmut]”, afirmou o presidente ucraniano numa mensagem à nação.Os ataques de artilharia mataram pelo menos três pessoas entre quarta e quinta-feira, de acordo com as autoridades locais. Pavlo Kyrylenko, governador da região, explicou que os civis sofrem cada vez mais, desde que a zona se tornou num dos locais ativos da guerra entre Rússia e Ucrânia.“Os civis que permanecem na região vivem com um medo constante, sem eletricidade e aquecimento. O seu inimigo não é apenas a Rússia mas também o frio”, continuou o governador.A Rússia está a forçar a ofensiva na cidade, já que nas últimas semanas tem perdido vários quilómetros quadrados de território para a contraofensiva ucraniana, especialmente na região de Kherson, conquistada por forças russas logo nos primeiros tempos de ofensiva.“A Rússia está a sofrer várias derrotas pela fronteira. Eles precisam de uma visão que se assemelhe a uma vitória ofensiva para dissuadir os críticos em casa e mostrar ao público russo que esta guerra ainda está a decorrer como planeado”, explicou Samuel Ramani, que pertence a um grupo de pensamento sobre defesa e segurança sedeado em Londres.A mudança do Grupo Wagner para os arredores de Bakhmut mostra a estratégia de Moscovo para conquistar a cidade. De acordo com Ramani, o grupo de mercenários está a ter muita importância para Vladimir Putin mas ainda não se consegue medir o sucesso que está a ter na tentativa de conquista de Bakhmut.“Estamos a ver uma situação em que o Grupo Wagner é eficaz e está a causar o terror entre civis. No entanto, é muito menos eficaz a capturar território”, continuou Ramani na sua análise. “O melhor que estão a conseguir é recuperar um quilómetro por semana na ofensiva contra Bakhmut”.Jornalistas da Associated Press que estão na cidade vêem todos os dias as dificuldades dos civis em aquecerem-se no meio de muito medo e da artilharia russa. Com o chegar do inverno, muitos receios agudizam-se pelas condições em que estas pessoas vivem.Um dos residentes entrevistados pela AP disse que esperava o fim da guerra para ter condições para viver. “Mas desde o último mês que as condições têm sido terríveis”.Apesar de ainda ter residentes, Bakhmut viu 90 por cento da sua população fugir depois do começo da ofensiva russa em território ucraniano. Muitos dos que ficaram pedem agora para sair de uma zona de guerra ativa.