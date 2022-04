Ucranianos criam centro de operações de apoio perto da cidade de Lviv

Mykola Tys - EPA

Na Ucrânia são muitos os que tiveram de deixar as casas onde vivem, mas não querem sair do país. Foram para zonas em que a situação está mais calma, como é o caso de Lviv, perto da fronteira com a Polónia.