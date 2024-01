UE tem de ultrapassar "grande desequilíbrio" no stock de munições

"Há um grande desequilíbrio na capacidade de artilharia [da Ucrânia] e este vazio tem de ser preenchido", disse Josep Borrell, à entrada para uma reunião informal dos ministros da Defesa da UE, em Bruxelas.

O alto-representante da UE também para a Política de Segurança alertou que é necessário saber em que ponto estão os 27 "na provisão de munições".

Em março de 2023, o bloco comunitário anunciou, através de Josep Borrell, a intenção de adquirir um milhão de munições de 155 milímetros em 12 meses, para reabastecer o armazenamento dos países da UE e para continuar a apoiar a Ucrânia.

Em novembro do ano passado pouco mais de 300.000 munições estavam asseguradas e no início de janeiro deste ano o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, admitiu que a UE ia falhar o prazo de março de 2024.

A Ucrânia precisa de munições de artilharia para continuar a repelir as tropas russas, mas depauperou rapidamente o armazenamento dos países europeus.

Uma vez que a reunião de hoje é informal, não há previsão de decisões, mas os países da UE também abordarão a coligação de Estados-membros que vai participar na missão no Mar Vermelho para acompanhar cargueiros, que nas últimas semanas foram alvo ataques pelas milícias huthis - que justificam os ataques com a incursão militar israelita no enclave palestiniano da Faixa de Gaza.