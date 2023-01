Um terço da economia global irá estar em recessão em 2023, alerta FMI

Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), antecipa que o novo ano se apresentará mais difícil para a economia global que 2022.







O FMI projeta que o crescimento global seja de 2,7 por cento este ano, comparativamente a 3,2% em 2022. Numa entrevista na CBS, Georgieva explica as razões: “Porque as três grandes economias, EUA, UE e China, estão todas a desacelerar simultaneamente”.





“Estimamos que um terço da economia mundial esteja em recessão”, acrescenta. Mesmo países que não estejam a abrandar, os rítmos económicos corresponderão a “uma recessão para centenas de milhões de pessoas”.





Se os EUA consiguirem inverter os sinais da crise, a situação na Europa apresentar-se-á difícil porque é “duramente atingida pela guerra na Ucrânia”, afirmou Georgieva. “Metade da União Europeia estará em recessão”, sublinhou.











Por sua vez a China, considerada a segunda maior economia do mundo, enfraqueceu em 2022 por causa da rígida política de Covid-zero e o fecho das fronteira para o mundo.







, disse Georgieva. “Antes da Covid, a China era responsável por 34, 35, 40 por cento do crescimento global. Atualmente já não está a conseguir”.

No entanto, o presidente Xi Jinping veio dizer neste fim de semana que esperava que a economia da China tivesse “expandido pelo menos 4,4 por cento”, mas apresenta um valor muito abaixo da taxa de crescimento de 8,4% observada em 2021.





Com o aligeirar das medidas restritivas à covid-19, no fim do ano de 2022, a China preparava-se para retomar a posição na economia global, mas ficou inundada de surtos e as novas infeções sobrecarregaram o sistema de saúde.





Aguarda-se que “o país avance gradualmente para um nível superior de desempenho económico e termine o ano melhor do que está a começar”, observou Georgieva.