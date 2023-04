Ursula von der Leyen apelou hoje ao presidente da China... para que o País cumpra o seu papel como membro do Conselho de Segurança das Nações... e para que respeite a soberania da Ucrânia.A presidente da Comissão Europeia reuniu-se hoje com o presidente chinês, Xi Jinping, e com o presidente francês, Emmanuel Macron, que está também de visita a Pequim.





Reportagem de Andrea Neves, Correspondente Antena 1 em Bruxelas.