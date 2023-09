Volodymyr Zelensky inicia visita ao Canadá

A chegada de Zelensky à capital do Canadá tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, numa mensagem que divulgou através da conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

"Presidente Zelensky e a primeira-dama, Olena Zelenska, bem vindos ao Canadá", escreveu Trudeau.

Segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro canadiano, Zelensky vai discursar no parlamento de Otava e desloca-se a Toronto onde vai reunir-se com representantes do setor privado para promover o investimento na reconstrução da Ucrânia, país invadido pela Rússia.

Zelensky vai também participar num encontro com a comunidade ucraniana no Canadá.