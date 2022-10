Zelensky acusa Rússia de lançar mais de 30 drones na Ucrânia em dois dias

, disse no habitual vídeo, divulgado nas redes sociais, o chefe de Estado ucraniano.No mesmo período, segundo Zelensky, a Rússia realizou 4.500 ataques com mísseis e mais de 8.000 ataques aéreos.

"Mas estamos a lutar, vamos abater mais".







Em vésperas de celebrar, como habitualmente, o dia em que a Ucrânia foi libertada das forças nazis, o presidente ucraniano comparou o conflito atual à II Guerra Mundial, afirmando que “o mal começa sempre da mesma maneira”.



“Os invasores autodenominam-se libertadores. A invasão de um exército é chamada de autodefesa. Como há 80 anos, o povo ucraniano defende a sua terra natal”, lê-se na publicação.



Discursando, filmado no exterior e no escuro, Zelensky recordou que, sendo já meia-noite de dia 28 de outubro, o povo ucraniano celebra “a libertação da Ucrânia dos ocupantes nazis”.



“Prestamos homenagem aos ucranianos que lutaram e derrotaram as forças nazis durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje celebramos, segurando não flores nas mãos, mas armas”, continuou.



Ocidente acusa Irão de fornecer drones à Rússia

As forças ocidentais acreditam que o Irão tem fornecido vários drones à Rússia. Contudo, Moscovo e Teerão negam.



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, considerou "horrivel" o uso "agressivo" de drones pela Rússia em território ucraniano, acusando as forças russas de "matar civis ucranianos e destruir a infraestrutura da qual dependem para eletricidade, água e aquecimento".



"O Canadá e os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com os nossos aliados e parceiros para expor, impedir e combater o fornecimento dessas armas pelo Irão", disse Blinken, numa visita à capital canadiana.



À medida que se aproxima a estação fria no leste da Europa, Moscovo começou a atacar infraestruturas civis ucranianas, deixando parte da população sem eletricidade e abastecimento de água.







Os países ocidentais acusam Teerão de armar Moscovo com drones, além de considerararem que há militares iranianos na Crimeia ocupada pela Rússia para dar apoio técnico aos pilotos. Mas o Irão continua a negar que tenha fechado qualquer acordo de armas com o Kremlin. Na mesma linha, Moscovo também nega o uso de drones iranianos.



Na quarta-feira, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, considerou estas acusações "infundadas" e instou a Ucrânia a "apresentar qualquer prova que apoie as acusações".



"Se ficar claro para nós que a Rússia usou drones iranianos na guerra contra a Ucrânia, definitivamente não ficaremos indiferentes a essa questão", garantiu.