Zelensky acusa russos de minarem central hidroelétrica no sul do país

"Segundo as nossas informações, os agregados e a barragem da central hidroelétrica de Kakhovka foram minados por terroristas russos", disse Zelensky no seu discurso diário colocado nas redes sociais.

"Se a barragem for destruída (...) o canal da Crimeia do Norte simplesmente desaparecerá", e isto seria "uma catástrofe em grande escala", acrescentou o presidente ucraniano, que pouco antes já tinha antecipado a possibilidade do ocorrido num discurso ao Conselho da União Europeia pouco antes.

A barragem da central hidroeléctrica de Kakhovka é construída no rio Dnieper, numa área actualmente sob o controlo do exército russo e não muito longe da linha de contacto com as forças ucranianas.