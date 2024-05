Zelensky na Suécia para pedir mais armas aos países nórdicos

"As nossas principais prioridades são garantir mais sistemas de defesa aérea para a Ucrânia", disse Zelensky nas redes sociais, citado pela agência francesa AFP.

O líder ucraniano disse que procurará também garantir "projetos conjuntos na indústria de defesa", armas para o exército da Ucrânia e "esforços para forçar a Rússia a fazer a paz".

Zelensky anunciou que se vai reunir com os chefes de Estado e de Governo da Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, e assinar três acordos de segurança na terceira cimeira Ucrânia-Norte da Europa.

A Ucrânia tornar-se-á "mais forte graças ao apoio dos nossos aliados (...) e aos novos acordos de segurança", acrescentou.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que serão dados "passos importantes" na cimeira para fortalecer a cooperação entre os países nórdicos como parte do apoio à Ucrânia.

A visita acontece dois dias depois de a Suécia ter prometido 13,3 mil milhões de coroas (1,16 mil milhões de euros, ao câmbio atual) em ajuda militar à Ucrânia.

Trata-se do maior pacote de ajuda da Suécia desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Desde o início da guerra, os países nórdicos apoiaram a Ucrânia em mais de 17 mil milhões de euros, disse a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, num comunicado.

"Temos de acelerar a produção de armas", mas também ajudar a Ucrânia "a produzir o que é necessário para se defender", afirmou Frederiksen.

A Ucrânia está a enfrentar uma violenta ofensiva russa na região de Kharkiv, no nordeste do país, depois de ter falhado uma contraofensiva lançada por Kiev no verão passado.