Zelensky pediu a Trump para que Hungria permita adesão à UE

O Governo de Budapeste, liderado por Viktor Órban, que mantém relações estreitas com o Preside dos Estados Unidas, demonstrou reiteradamente nos últimos meses oposição à entrada da Ucrânia na União Europeia.

Sobre a situação no terreno, o chefe de Estado ucraniano disse que as forças russas estão a aumentar o efetivo de tropas no sul da Ucrânia.

Por outro lado, Zelensky anunciou que a Ucrânia testou com sucesso um novo míssil com alcance de três mil quilómetros, não fornecendo mais detalhes sobre o assunto.

Na mesma declaração, difundida hoje de manhã, Zelensky referiu-se também ao eventual encontro bilateral Ucrânia-Rússia, no quadro dos contactos diplomáticos estabelecidos nos últimos dias, afirmando que o encontro com o Presidente da Rússia pode ocorrer na Suíça, na Áustria e na Turquia.

Zelensky disse ainda que acredita que um encontro com Vladimir Putin "é possível após um acordo sobre garantias de segurança para Kiev".