Zelensky recebido na Grécia antes de encontro com UE e líderes balcânicos

"O próximo passo é a visita à Grécia. Já chegámos", escreveu o Presidente ucraniano numa mensagem na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Esta visita, a primeira de Zelensky à Grécia, ocorre depois de viajar no último fim de semana para a Suécia, Países Baixos e Dinamarca.

Estes dois últimos países prometeram a Kiev a doação de dezenas de caças F-16, um avião de combate norte-americano que a Ucrânia tem solicitado insistentemente para repelir a agressão russa iniciada em 24 de fevereiro do no passado.

Mitsotakis e Zelensky tiveram um encontro privado no Palácio Maximos, sede do gabinete do primeiro-ministro, e depois o chefe de Estado ucraniano falou com Sakelaropulu.

A chegada do Presidente ucraniano foi anunciada apenas quando já se encontrava em Atenas, por questões de segurança.

Zelensky anunciou que vai manter negociações com o primeiro-ministro grego para encontrar fórmulas conjuntas que permitam "proteger a vida e a liberdade" na Europa.

Após o encontro bilateral com o primeiro-ministro e a chefe de Estado, o Presidente ucraniano participará num jantar com líderes balcânicos, no qual também estarão presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O Presidente ucraniano anunciou que também manterá encontros bilaterais com alguns dos líderes participantes do encontro.

Entre os participantes estarão os presidentes e primeiros-ministros da Sérvia, Moldova, Montenegro, Roménia, Kosovo, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, Bulgária e Croácia.