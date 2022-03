Zelensky vê em Jerusalém "um bom local para encontrar a paz"

"O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, está a tentar encontrar um caminho para as negociações com a Rússia (...) Talvez em Jerusalém. É um lugar para encontrar a paz. Se for possível", afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo publicado na plataforma Telegram.

Naftali Bennett tentou lançar uma mediação entre a Ucrânia e a Rússia e, pouco depois do início da invasão, deslocou-se a Moscovo para um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, ao mesmo tempo que multiplicou os contactos telefónicos com Zelensky.

Em tom irónico, o líder ucraniano afirmou que os "propagandistas russos" têm uma "difícil tarefa", já que "o presidente da Ucrânia, acusado de nazismo pela Rússia, falou no Knesset (parlamento israelita), perante a nação de Israel".

Putin apelidou os dirigentes ucranianos de "neonazis" e apontou "a "desnazificação" da Ucrânia como um dos objetivos da ofensiva militar russa.

De origem judaica, Zelensky pediu, no domingo, a Israel, para "fazer uma escolha" e apoiar de forma concreta a Ucrânia face à Rússia, na mesma intervenção em videoconferência perante o Knesset.

De acordo com os órgãos de comunicação social israelitas, Bennett rejeitou, em várias ocasiões, os pedidos de assistência militar de Kiev.

Na procura de um equilíbrio entre o Ocidente e a Rússia, o Estado hebreu não aderiu às sanções ocidentais contra Moscovo e empresários considerados próximos de Putin, incluindo alguns que têm também a nacionalidade israelita.

Na semana passada, Israel impediu Moscovo e os oligarcas visados "de contornar" as sanções e vai criar, esta semana, uma clínica no oeste da Ucrânia.