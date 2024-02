"Armamento do Hezbollah". Israel ataca fábricas no sul do Líbano

Several anti-tank guided missiles were fired from Lebanon at northern Israel, striking an open area near the community of Margaliot.



There are no reports or damage or injuries, according to the IDF and local authorities.



The attack is believed to have been carried out by… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 20, 2024

O exército israelita assumiu ter como alvo “instalações de armazenamento de armas do Hezbollah”, no sul do Líbano, e usou dois aviões para atacar um armazém onde eram fabricados pneus e geradores de eletricidade e as proximidades de uma outra fábrica, perto de Sidon. Segundo a agência estatal de notícias do Líbano (NNA), este é um dos maiores ataques israelitas no sul do país, que deixou 14 feridos, e ocorreu em retaliação a um ataque deque explodiu perto de Tiberíades, em Israel, também na segunda-feira., noticiou a NNA na segunda-feira, acrescentando que um veículo foi alvejado e muitas ambulâncias foram chamadas para o local.O principal porta-voz militar de Israel disse, citado pelas agências, queEm resposta a este mais recente ataque, as forças libanesas lançaram mísseis antitanque no norte de Israel, segundo relata o Times of Israel.”, é relatado nas redes sociais pelo correspondente da publicação.“Não há relatos de danos ou feridos, de acordo com as IDF e as autoridades locais. Acredita-se que o ataque tenha sido realizado pelo Hezbollah”.O Hezbollah, aliado do Hamas, e Israel têm estado em combates quase diariamente perto da fronteira desde que a guerra eclodiu, a 7 de outubro.Na semana passada, as forças israelitas afirmaram ter matado um comandante do Hezbollah e dois outros combatentes, num ataque na cidade de Nabatiyeh, também no sul do Líbano. Desse ataque, resultou ainda a destruição de um edifício residencial e a morte de sete membros da mesma família, segundo uma fonte de segurança, e um outro ataque israelita noutro local matou uma mulher, o filho e o enteado.Em resposta, na sexta-feira,