Ataque com faca na cidade israelita de Haifa provoca um morto e quatro feridos

Segundo a agência de notícias France Presse (AFP), a polícia israelita descreveu o incidente como um “ataque terrorista”, sublinhando que o autor do atentado foi morto pelas autoridades policiais.

Este foi o primeiro ataque mortal em Israel desde o início da trégua na guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas em Gaza, a 19 de janeiro, e surge numa altura em que a continuação do cessar-fogo parece incerta, no final da sua primeira fase.

O serviço de emergência israelita Magen David Adom, o equivalente à Cruz Vermelha, disse que uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu., anunciaram os serviços de emergência em comunicado, citado pela agência de notícias EFE., no centro de Haifa, uma cidade mista judaico-árabe e a maior área urbana do norte de Israel.Não ficou claro ainda quem matou o agressor, cuja identidade não foi divulgada.

Ataque aéreo israelita no sul da Faixa de Gaza





Também esta segunda-feira, um ataque israelita matou duas pessoas e deixou pelo menos outras três feridas na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, segundo relatos dos meios de comunicação palestinianos, que citam fontes médicas.As mesmas fontes informaram que oA agência de notícias palestiniana Wafa noticiou ainda que navios israelitas abriram fogo ao largo da costa de Khan Younis, uma área designada por Israel como zona humanitária, onde milhares de deslocados estão a viver em tendas.

Negociações bloqueadas





Os ataques israelitas ocorrem, que inclui a libertação dos restantes reféns ainda detidos em Gaza e a retirada total das tropas de Benjamin Netanyahu."Tomaremos novas medidas se o Hamas continuar a manter os reféns. E em tudo isto, Israel sabe que os Estados Unidos e o presidente Donald Trump nos apoiam", alertou o presidente israelita no domingo à noite, numa declaração em vídeo divulgada pelo seu gabinete.A ameaça surgiu depois do anúncio da proibição da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, da qual a população palestiniana depende para sobreviver, até que o Hamas liberte os 59 reféns que ainda mantém.As autoridades israelitas acusam o grupo palestiniano de "não aceitar o projeto de Witkoff para continuar as negociações", referindo-se a uma proposta que Israel atribui ao enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, para prolongar a primeira fase até ao mês do Ramadão em troca da libertação de metade dos reféns ainda em Gaza.O grupo palestiniano, por sua vez, respondeu ao anúncio dizendo que se tratava de "uma tentativa flagrante de fugir ao acordo e evitar as negociações para a segunda fase”, que, segundo o acordo original, implicava um fim sustentável das hostilidades em Gaza.

Se a primeira fase for alargada, Israel manterá a sua presença militar na zona tampão criada na fronteira de Gaza e no corredor de Filadélfia (a linha divisória entre o território palestiniano e o Egito).





c/ Agências