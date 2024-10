Ataque israelita mata três jornalistas no Líbano

"Aviões de guerra israelitas realizaram um ataque na fronteira entre o Líbano e a Síria", disse a ANI, tendo como alvo a comunidade de Hasbaya.

De acordo com a imprensa local, o ataque atingiu um hotel em Hasbaya, com perto de cinco mil habitantes situada a cerca de 50 quilómetros a sul da capital do Líbano, Beirute.

Os meios de comunicação social também relataram ataques aéreos israelitas contra os subúrbios a sul de Beirute.

O ataque mais violento ocorreu na zona de Choueifat al-Amrousieh, onde destruiu dois edifícios e desencadeou um grande incêndio.

Um outro ataque teve como alvo o distrito de Sainte-Thérèse, onde dois edifícios, perto do Tribunal Constitucional, ruíram.

Israel iniciou, a 23 de setembro, uma intensa campanha de ataques aéreos contra os bastiões do movimento xiita libanês Hezbollah e, logo a seguir, uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.