Ataques israelitas no Líbano fazem 43 mortos

O ataque mais mortífero relatado pelas autoridades libanesas ocorreu na província de Baalbek, no leste do Líbano, onde 12 pessoas foram mortas, disse o governador provincial, Bachir Khodr, na rede social X.

O Ministério da Saúde Pública libanês acrescentou, na mesma rede, que uma pessoa ficou ferida e condenou o "ataque bárbaro" e a "violência desenfreada" no segundo ataque israelita contra um centro de saúde afiliado ao Estado libanês "em menos de duas horas".

Oito pessoas foram mortas num outro ataque dos militares israelitas contra o bairro de Al Shaab, também em Baalbek, ferindo ainda 29 pessoas, acrescentou o Ministério.

As forças israelitas mataram seis pessoas, incluindo quatro paramédicos, quando atacaram um posto da Agência Islâmica de Saúde e Proteção Civil, ligada ao movimento xiita pró-iraniano libanês Hezbollah, na cidade de Arab Salim, no sul do país, indicou.

Além destes três ataques, o Governo libanês anunciou quase uma dezena de ataques que causaram mortes em outros pontos do país, elevando para 43 o número total de vítimas mortais registadas nas últimas horas.

Em mais de um ano de conflito, pelo menos 3.386 pessoas morreram no Líbano