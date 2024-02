Autoridade Palestiniana afirma que controlará Gaza após a guerra

"Fomos e continuamos a ser responsáveis por Gaza, e continuaremos a sê-lo", afirmou Abbas numa entrevista ao jornal saudita Asharq al-Awsat, na qual também censurou os Estados Unidos por não exercerem pressão suficiente sobre Israel para que cesse os ataques que já custaram a vida a 28.600 pessoas.

Abbas lamentou a ausência de um parceiro israelita verdadeiramente empenhado na paz, depois do "obstáculo" em que se tornou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza, controlada desde 2007 pelos xiitas do Hamas.

"A tragédia que se desenrola em Gaza e nos territórios palestinianos não tem paralelo", denunciou Abbas, que censurou Israel por utilizar o "pretexto da segurança" para "desmantelar as infraestruturas palestinianas".

Abbas insistiu que a paz exige o reconhecimento do Estado palestiniano, com Jerusalém Oriental como capital e as fronteiras de 1967 reconhecidas internacionalmente, bem como a adesão plena às Nações Unidas, seguida de uma conferência de paz em que sejam garantidos os prazos para o fim da ocupação israelita.

A este respeito, Abbas, líder da Fatah e que governa na Cisjordânia, revelou que a AP tem o "compromisso" de vários altos funcionários do Governo norte-americano, incluindo o do secretário de Estado, Antony Blinken, com a solução de dois Estados, embora tenha censurado o facto de, por enquanto, serem apenas "palavras", e apelou a "progressos tangíveis no terreno".

"Israel continua a minar o processo político, rejeitando as resoluções internacionais e aumentando a violência contra os palestinianos, especialmente em Gaza, juntamente com a discriminação na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental", disse Abbas.

"Apelamos aos Estados Unidos para que ponham em prática o que é necessário para um verdadeiro processo político baseado no direito internacional, garantindo a segurança e a estabilidade para todos", concluiu.