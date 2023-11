Depois do encontro emotivo entre pai e filha no aeroporto de Lisboa, a bebé que sobreviveu a vários bombardeamentos em Gaza está agora a ser observada pelos médicos. Foi um longo caminho desde que a pequena Nour foi salva dos braços da mãe morta pelas bombas de Israel até chegar aos braços do único familiar vivo. A RTP acompanhou os momentos que antecederam este encontro entre o pai e filha separados pela guerra.