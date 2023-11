Blinken insta a "estabilidade" e "paz sustentável" israelo-palestiniana

Ambos falaram sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza à medida que prosseguem os bombardeamentos israelitas sobre aquele enclave palestiniano, no âmbito da guerra aberta desencadeada a 07 de outubro pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas a Israel, que se saldou em mais de 1.400 mortos, na maioria civis, e mais de 200 reféns.

Blinken aproveitou a oportunidade para sublinhar a importância de dar "resposta às necessidade humanitárias" da população de Gaza, impedir o "alastramento do conflito na zona e reforçar a estabilidade e a segurança regionais, incluindo no Iémen", indicou o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller.

"Também vincou a importância de trabalhar para uma paz sustentável entre israelitas e palestinianos, uma prioridade partilhada tanto pelos Estados Unidos como pela Arábia Saudita", disse Miller, antes de expressar o compromisso dos Estados Unidos com "a defesa dos seus parceiros contra ameaças de atores estatais e não-estatais".

Reiterou igualmente o "valor da parceria estratégica entre Estados Unidos e Arábia Saudita para garantir um acordo de paz duradouro no Iémen e lançar um diálogo político no país sob os auspícios da ONU".

Antes, o ministro saudita reuniu-se na sede do Departamento da Defesa com o homólogo norte-americano, Lloyd Austin, com quem reafirmou a parceria estratégica entre os dois países nos setores militar e da defesa.

Os dois debateram ainda formas de reforçar e melhorar as relações bilaterais e destacaram o papel regional e internacional dos respetivos países para alcançar a paz, de acordo com a agência noticiosa estatal saudita SPA.