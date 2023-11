Candidatos republicanos defendem que Israel "acabe com o Hamas"

Com a política externa a dominar mais de metade do debate de duas horas, os candidatos republicanos que subiram ao palco em Miami apressaram-se a alinhar-se com Telavive e a apoiar firmemente o cerco a Gaza - que já resultou na morte de mais de 10 mil palestinianos.

O governador da Florida, Ron DeSantis, instou o governo de Benjamin Netanyahu a "acabar de uma vez por todas com os carniceiros do Hamas", e denunciou os críticos da invasão de Israel, afirmando estar "farto de ouvir pessoas a culparem Israel por se defender".

Também a antiga embaixadora norte-americana na ONU Nikki Haley disse que Israel deve destruir o Hamas e que os Estados Unidos devem fornecer a Televive "tudo o que precisar".

Posição semelhante foi defendida pelo senador Tim Scott, da Carolina do Sul, que acrescentou que os EUA precisam de "cortar a cabeça da cobra", referindo-se ao Irão.

Já o empresário Vivek Ramaswamy adotou uma posição mais isolacionista sobre esta questão ao dizer que apoia a operação de Israel, mas que quer que os EUA assumam um papel mais limitado no conflito.

O grande ausente da noite foi o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que optou por faltar ao evento pela terceira vez consecutiva.

Candidato favorito nas primárias do seu partido, Trump esteve à mesma hora num comício no sul da Florida, mas nem assim deixou de ser criticado pelos seus rivais que subiram ao palco do Adrienne Arsht Center, no centro de Miami.