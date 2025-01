Cessar-fogo. Netanyahu acusa Hamas de recuar em alguns pontos do acordo

(em atualização)





“O Hamas está a rejeitar partes do acordo alcançado com os mediadores e Israel num esforço para forçar cedências de última hora”, acusou o primeiro-ministro israelita esta manhã, num comunicado. “O gabinete [de segurança] israelita não se reúne até que os mediadores notifiquem Israel de que o Hamas aceitou todos os pontos do acordo”.





Segundo Netanyahu, que adiou a reunião do Governo de coligação e do gabinete de segurança marcada para esta manhã, o Hamas está a “criar uma crise de última hora, impedindo um acordo”. Declarações que o movimento xiita já negou, segundo o Jerusalem Post. O Hamas garantiu, já esta manhã de quinta-feira, estar comprometido com o acordo anunciado pelos mediadores.





Izzat el-Reshiq, alto responsável do Hamas, garantiu entretanto que o grupo que governa Gaza está comprometido com o acordo anunciado pelos mediadores.







Tanto o Governo de coligação israelita como o gabinete de segurança, que inclui os principais ministros e representantes do setor da segurança, previam reunir-se ainda esta quinta-feira para dar luz verde ao acordo. Apesar da decisão para uma trégua, as forças israelitas continuaram a lançar ataques em território palestiniano.







O acordo alcançado entre Israel e o Hamas prevê um cessar-fogo completo durante 42 dias a partir de domingo, após 15 meses de uma guerra devastadora, e a troca de 33 reféns israelitas por centenas de prisioneiros palestinianos.