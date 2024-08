Coordenadora do apoio da UE a Gaza pede mais ajuda para acabar com "tragédia sem precedentes"

"Em Gaza estamos perante uma tragédia humanitária de uma proporção sem precedentes, pelo nível de destruição e sofrimento, de uma maneira que ainda não conhecíamos no século XXI", disse Sigrid Kaag, à entrada para uma reunião ministerial, em Bruxelas.

A coordenadora do apoio da UE para a Faixa de Gaza recordou que desde outubro do ano passado há pessoas "a viver em tendas", sem o mínimo de condições sanitárias, e que estão "a ser constantemente deslocadas" no enclave palestiniano.

Por isso, apelou a uma ajuda humanitária a uma "escala massiva" e a um cessar-fogo que acabe com a tragédia humanitária em Gaza e com a libertação dos reféns sequestrados pelo movimento radical Hamas em 07 de outubro.

Sigrid Kaag participou na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros, que hoje se realiza em Bruxelas, boicotando a reunião prevista para Budapeste e coordenada pela presidência húngara do Conselho da UE.

O aumento das tensões no Médio Oriente foi um dos assuntos discutidos durante a manhã de hoje.

As tensões na região exacerbaram-se na sequência do atentado do Hamas em outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e perto de 250 reféns, e a consequente resposta militar de Israel em Gaza, que já provocou mais de 40 mil mortos no enclave e que ja conduziu a um processo pelo crime de genocídio em instâncias internacionais.