Cruz Vermelha anuncia operação para reunir reféns com famílias

"As equipas do CICV lançaram na sexta-feira uma operação que durará vários dias para facilitar a libertação e transferência de reféns detidos em Gaza, bem como a transferência de prisioneiros palestinianos para a Cisjordânia", disse a organização com sede em Genebra num comunicado.

O CICV - que não participou nas negociações para a libertação dos reféns e detidos - informou que levará equipamentos médicos adicionais aos hospitais em Gaza, para reforçar a ajuda humanitária já prestada.

A Cruz Vermelha Internacional explica que o seu papel é transferir reféns detidos em Gaza que são entregues às autoridades israelitas antes de se juntarem aos seus familiares, bem como detidos palestinianos que serão entregues às autoridades da Cisjordânia.

"A dor dilacerante das famílias separadas dos seus seus entes queridos é indescritível. Estamos aliviados porque a provação terminou para alguns deles, agora reunidos", disse o diretor regional do CICV para o Próximo e Médio Oriente, Fabrizio Carboni, no comunicado.

A trégua entre Israel e o Hamas em Gaza entrou em vigor na madrugada de hoje, o primeiro sinal de trégua após semanas de guerra.

Durante esta pausa renovável de quatro dias, um total de 50 reféns israelitas detidos em Gaza deverá ser libertado, bem como 150 palestinianos detidos.

No final de outubro, o CICV já tinha facilitado a libertação de quatro reféns que estavam detidos em Gaza desde o ataque de 07 de outubro, perpetrado pelo movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita.