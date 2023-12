Defesa antiaérea israelita interceta `drone` proveniente do Líbano

As sirenes de alerta foram ativadas na zona de Krayot, no norte de Israel, de acordo com um comunicado do exército israelita citado pela agência espanhola EFE.

"Os israelitas acordaram esta manhã com outra série de projéteis disparados pelos terroristas do Hezbollah contra cidades israelitas", disse o porta-voz do Governo de Israel Tal Heinrich, durante uma conferência de imprensa em Telavive.

Os meios de comunicação social israelitas noticiaram o disparo de obuses do sul do Líbano contra zonas do norte de Israel, perto das cidades de Haifa e Acre, depois de terem soado as sirenes de alarme na região da Galileia.

A fronteira israelo-libanesa vive o período de maior tensão desde o conflito entre o Hezbollah e Israel em 2006, após o recrudescimento das ações das milícias pró-palestinianas no âmbito da atual guerra entre Israel e o Hamas.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita em 07 de outubro, a partir da Faixa de Gaza, que causou 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo Israel.

Desde então, Israel lançou uma ofensiva por terra, ar e mar contra o pequeno enclave costeiro palestiniano que provocou 21.320 mortos, de acordo com um balanço atualizado hoje pelas estruturas de saúde do Hamas.

Considerado um grupo terrorista por Israel, o Hamas controla a Faixa de Gaza desde 2007, quando expulsou do território a Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), liderada por Mahmoud Abbas, que está concentrada na Cisjordânia.