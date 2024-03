EUA apresentam projeto de resolução à ONU a apelar a um "cessar-fogo imediato" em Gaza

Uma resolução desse tipo enviaria um "sinal forte", acrescentou Blinken, que, durante um encontro com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salmane, sublinhou o compromisso de Washington com uma "solução duradoura para a crise" e com a criação de um "futuro Estado palestiniano" que ofereça garantias de segurança a Israel, de acordo com o Departamento de Estado norte-americano.No entanto, nas últimas semanas, Washington aumentou a pressão sobre o seu aliado Israel para que se alcance um acordo para uma trégua, ao mesmo tempo que insiste que os militantes do Hamas devem libertar imediatamente os reféns capturados durante os ataques de 7 de outubro.As autoridades norte-americanas têm estado a negociar um texto alternativo desde que bloquearam um projeto de resolução da Argélia, no final de fevereiro, que apelava a um “cessar-fogo humanitário imediato” em Gaza.Segundo fontes diplomáticas, projeto da Argélia, centrado no apoio a uma trégua de seis semanas em troca da libertação de reféns, tinha poucas hipóteses de obter aprovação.Uma nova versão, consultada pela AFP, sublinha “a necessidade de um cessar-fogo imediato e duradouro para proteger os civis de todos os lados, permitir a entrega de ajuda humanitária essencial e aliviar o sofrimento, em conjunto com a libertação dos reféns ainda detidos”. Ainda não há data prevista para a votação do novo projeto.

Negociações estão “a aproximar-se” de um acordo, diz Blinken

As negociações para um cessar-fogo foram retomadas esta semana no Catar, depois de Israel ter voltado a rejeitar uma proposta do Hamas na semana passada.

As partes estão a discutir uma trégua de cerca de seis semanas que permitiria a libertação de 40 reféns israelitas em troca de centenas de palestinianos detidos em prisões israelitas.

Apesar disso, o secretário de Estado norte-americano está otimista e afirma que as negociações estão “a aproximar-se” de um acordo.

Israel garante ter morto 140 militantes do Hamas no hospital Al-Shifa

A ofensiva militar israelita está agora centrada no hospital Al-Shifa, o maior e o único hospital funcional em Gaza.Enquanto as tropas israelitas continuam a operação no hospital, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu revelou, na quarta-feira, que continua "determinado a levar a cabo uma invasão terrestre da cidade de Rafah" , no sul da Faixa de Gaza - onde muitos palestinianos deslocados se encontram abrigados.Nas últimas 24 horas, 65 palestinianos foram mortos e 92 feridos em ataques israelitas nas últimas 24 horas. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde de Gaza, divulgado esta quinta-feira, desde o início da guerra já morreram 31.998 palestinianos e há mais de 74 mil feridos.