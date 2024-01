EUA criticam "retórica incendiária e irresponsável" de ministros israelitas

O porta-voz da diplomacia norte-americana, Matthew Miller, emitiu um comunicado em que critica diretamente o ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben Gvir, e o das Finanças, Bezalel Smotrich, ambos de perfil sionista e ultranacionalista.

"O governo de Israel, incluindo o primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu], tem-nos dito repetida e sistematicamente que tais declarações não refletem a política do governo israelita", disse Miller.

Washington, acrescentou, tem sido "claro, consistente e inequívoco" sobre a soberania palestiniana da Faixa de Gaza, tanto agora, como no futuro, quando se derrotar o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas).

"Gaza é terra palestiniana e vai continuar a ser terra palestiniana, sem que o Hamas tenha o controlo do seu futuro e sem grupos terroristas capazes de ameaçar a Israel. Esse é o futuro que pretendemos, no interesse de israelitas e palestinianos, da região envolvente e do mundo", realçou o porta-voz do Departamento de Estado.

Esta posição da diplomacia dos EUA motivou uma reação de Ben Gvir, que, na rede social X, disse que, apesar de "apreciar" os EUA, Israel "não é mais uma estrela na bandeiras norte-americana".

Como disse: "Os EUA são o nosso melhor amigo, mas antes de nada faremos o que é melhor para o Estado de Israel", a saber, detalhou, "a emigração de centenas de milhares de pessoas da Faixa de Gaza permitirá aos residentes no enclave regressar a casa e viver em segurança".

Na segunda-feira, Itamar Ben Gvir, apelou ao regresso dos colonos judeus à Faixa de Gaza e ao "encorajamento" da população palestiniana a emigrar, de+pois de um apelo similar de Bezalel Smotrich.

"A promoção de uma solução encorajando a emigração dos habitantes de Gaza é necessária. É uma solução correta, justa, moral e humana", disse Ben Gvir durante uma reunião do seu partido, como ele próprio divulgou nas redes sociais.

"Este é o momento para encorajar a emigração dos habitantes de Gaza para outros países", acrescentou.