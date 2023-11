EUA discute redução de perdas civis e aumento da ajuda humanitária

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, após uma reunião com o seu homólogo turco, Hakan Fidan, em Ancara, disse estar envolvido em negociações com Israel para travar a perda de vidas civis na guerra contra o grupo islamita Hamas.

"Vemos o preço que civis inocentes pagam em Gaza. Estamos em contacto com Israel. Discutimos medidas para reduzir as perdas civis", explicou o chefe da diplomacia dos EUA no aeroporto de Ancara, antes de partir para Tóquio.

Blinken assegurou ainda que os Estados Unidos estão a trabalhar "muito ativamente" para entregar mais ajuda humanitária na Faixa de Gaza, que está sitiada pelo Exército israelita.

"Fizemos grandes progressos nos últimos dias para aumentar a ajuda a Gaza", disse o secretário de Estado, acrescentando que os próximos dias poderão dar indicações sobre a efetividade desse auxílio.

O principal aliado político e militar de Israel opõe-se a um cessar-fogo em Gaza e defende antes pausas no conflito para entregar ajuda humanitária aos civis retidos na Faixa de Gaza.

A faixa costeira palestiniana tem sido incessantemente bombardeada por Israel, que afirma querer aniquilar o Hamas desde o ataque realizado em 07 de outubro por combatentes do movimento islâmico palestiniano em território israelita, que provocou 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelitas.

Desde então, cerca de 10 mil pessoas foram mortas na Faixa de Gaza em bombardeamentos israelitas, segundo o Governo do Hamas.

A Turquia pediu hoje aos Estados Unidos um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza durante um encontro dos chefes da diplomacia dos dois países em Ancara, disse uma fonte diplomática turca.

O ministro turco Hakan Fidan disse ao homólogo Antony Blinken que era necessário "impedir Israel de atingir civis e deslocar pessoas em Gaza", segundo a fonte citada pela agência francesa AFP.

Fidan defendeu a declaração imediata de "um cessar-fogo completo", disse a mesma fonte turca à AFP, sob a condição de não ser identificada.